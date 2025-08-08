Μέτρο ενίσχυσης ατόμων με αναπηρίες ανακοίνωσε το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης, της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, με βάση τις πιο σύγχρονες αρχές δικαιωματικής προσέγγισης, το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανακοίνωσε πως προχωρεί στην εφαρμογή μέτρου ενίσχυσης με τίτλο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου εξέδωσε, την 4η Αυγούστου 2025, την Απόφαση με Αριθμό 475, με την οποία εγκρίνεται υπό όρους το μέτρο ενίσχυσης με τίτλο: «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του μέτρου είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027» με προϋπολογισμό 6,5 εκατ. Ευρώ.

Το μέτρο θα εφαρμοσθεί αρχικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 με δυνατότητα παράτασης. Θα εφαρμοσθεί διά συμφωνίας ανάθεσης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) της παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) προς άτομα με αναπηρία.

Όπως αναφέρεται, βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΚΥΣΟΑ θα προσλάβει 80 Συμβούλους Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (πάνω σε πλήρη ή μερική απασχόληση με αναδιαμόρφωση του συνολικού αριθμού), οι οποίοι/ες θα παρέχουν υποστήριξη σε τουλάχιστον 4.000 συνολικά ενήλικα άτομα με αναπηρίες (κυρίως άτομα με ψυχική και νοητική αναπηρία).

