Πάνω από 500 αιτήσεις επαναδραστηριοποίησης στις πυρόπληκτες περιοχές

Πάνω από 500 αιτήσεις επαναδραστηριοποίησης έχουν κατατεθεί ως σήμερα για τις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού, ανέφερε την Παρασκευή η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τη θετική, όπως είπε, ανταπόκριση εκ μέρους των τοπικών κοινοτήτων σχετικά με τα μέτρα της Κυβέρνησης.

Η Υπουργός μιλούσε στο περιθώριο σύσκεψης στο Όμοδος με κοινοταρχες και γεωργούς, στην παρουσία του Επιτρόπου Ορεινών, και εκπροσώπων του ΤΑΥ, του Τμήματος Γεωργίας και άλλους υπηρεσιακους.

Στις δηλώσεις της, η κ. Παναγιώτου είπε ότι η βασική έγνοια της Κυβέρνησης είναι να σταθεί δίπλα στις κοινότητες και να προχωρήσει γρήγορα η υλοποίηση των μέτρων, τα οποία έχουν εξαγγελθεί.

«Είμαι εδώ σήμερα για να ακούσω από τους ίδιους τους κοινοτάρχες αν είναι ή όχι ικανοποιημένοι με την πορεία υλοποίησης των μέτρων και να καταγράψουμε τις εξατομικευμένες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε πως άκουσε με ικανοποίηση ότι τα μέτρα έχουν θετική ανταπόκριση και από τους γεωργούς, αλλά και οι κοινοτάρχες συνδράμουν σημαντικά στο να τρέξουν όλες τις διαδικασίες.

«Εμείς έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες και χωρίς γραφειοκρατία προχωρούμε. Ήδη έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε πέραν των χιλίων γεωργών, έχουν μείνει ελάχιστες περιπτώσεις, όπου περιμένουμε ουσιαστικά από τους ίδιους να μας φέρουν κάποια στοιχεία που έχουμε ζητήσει, και ήδη και για τα σχέδια της επαναδραστηριοποίησης οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 500 και αυτό μας ικανοποιεί», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση πιθανής διάβρωσης του εδάφους και για ενδεχόμενα πλημμυρών, η κ. Παναγιώτου είπε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ήδη από την πρώτη στιγμή είναι στο πεδίο και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η επιτόπου χαρτογράφηση.

Προσέθεσε ότι έχουν δεσμευτεί τα υλικά τα οποία χρειάζονται και έχουν ήδη προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για τα επιπρόσθετα. «Ο στόχος μας είναι μέχρι τον Οκτώβριο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα επικίνδυνα σημεία γύρω από τις κοινότητες, που είναι και η μεγάλη μας έγνοια», σημείωσε περαιτέρω, προσθέτοντας ότι τα τελικά νούμερα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης της Δευτέρας.

Σε ερώτηση για τις πρόνοιες του σχεδίου, η Υπουργός είπε ότι οι πράσινες αντιπυρικές ζώνες και η καλλιεργήσιμη γη είναι αυτή που προστατεύει τις κοινότητες. «Είναι και εδώ που στοχεύει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα σχέδια τα οποία προκηρύσσουμε, η στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα την οποία έχουμε αναθεωρήσει από πέρσι και είναι πιο στοχευμένη, ακριβώς για να δώσει ώθηση στους νέους και τις νέες να επαναδραστηριοποιηθούν», σημείωσε.

«Εμείς πιο στοχευμένα για αυτή την περίπτωση έχουμε δύο σχέδια επαναδραστηριοποίησης και βλέπω με ικανοποίηση πέραν των 500 αιτήσεων επαναδραστηριοποίησης να έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα. Είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 22 Αυγούστου, με αίτημα των κοινοταρχών έχουμε δώσει παράταση μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη και αυτό αν θέλετε θα είναι και η πρώτη αλλά και η πιο δυναμική ώθηση της επαναδραστηριοποίησης, να επιστρέψουμε στην καλλιέργεια της γης μας, να καλλιεργήσουμε τα τεμάχια που έχουμε, αμπέλια, ελιές, χαρουπιές, ό,τι υπάρχει στην περιοχή, να ξανακαλλιεργήσουμε ακριβώς για να επαναφέρουμε το τοπίο», είπε επί του θέματος, προσθέτοντας ότι έχει παρατηρηθεί στις περιπτώσεις όπου καλλιεργούνταν τα τεμάχια πως λειτούργησαν ως πράσινες αντιπυρικές ζώνες.

Ερωτηθείσα σχετικά με το αίτημα για καθαρισμό των ρυακιών από τα καμένα, σε σχέση και με έντονη τοποθέτηση του Κοινοτάρχη Ομόδους, η κ. Παναγιώτου είπε ότι οι διαδικασίες δεν είναι γραφειοκρατικές.

«Εμείς θέλουμε να προστατεύουμε τη ζωή που αναπτύσσεται εκεί χωρίς να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες θα φέρουν περισσότερα δυσμενή αποτελέσματα στη φύση. Άρα αυτό το οποίο δίνει ως καθοδήγηση το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι πώς να γίνει ο καθαρισμός σωστά για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στους οργανισμούς που αναπτύσσονται εκεί», εξήγησε περαιτέρω.

Σε ερώτηση αν αυτό ισχύει και για το είδους του πρασίνου που θα τοποθετηθεί στις περιοχές που θα αναδασωθούν, η Υπουργός είπε ότι αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι η φύτευση γύρω από τις κοινότητες να περιλαμβάνει τα σωστά είδη.

«Αυτά τα οποία θέλουμε εμείς πάντα να χρησιμοποιούμε, και είναι το Τμήμα Δασών που δίνει και τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι είδη τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της Κύπρου, είδη τα οποία δεν είναι πυρόφιλα. Έχω ενημερώσει εδώ τις κοινότητες ότι θα έρθουμε τον Σεπτέμβριο μαζί με το Τμήμα Δασών για ακόμα μια φορά να ενημερώσουμε για τη μελέτη που έχουμε για τις 245 κοινότητες, για το πώς μπορούν να προστατευτούν με αυτές τις πράσινες αντιπυρικές, τι πρέπει να φυτέψουν, ακριβώς για να αναπτύξουμε αυτό το είδος των δέντρων για να είναι πιο προστατευμένες», κατέληξε.

ΚΥΠΕ