Ισχυρισμούς για «εμπόδια» στις διελεύσεις προς Κόκκινα από Ε/κ μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ

Για «εμπόδια» στο οδόφραγμα του Λιμνίτη/ Κάτω Πύργου από την αρχές της ΚΔ στην πομπή λεωφορείων το πρωί προς τον θύλακα των Κοκκίνων, με αφορμή την 61η επέτειο της «αντίστασης των Κοκκίνων», κάνουν λόγο τ/κ ΜΜΕ.Τ/κ ιστοσελίδες μεταδίδουν τον ισχυρισμό ότι «εκατοντάδες πολίτες που ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελετή εμποδίστηκαν για ένα διάστημα από τις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ στο συνοριακό πέρασμα λόγω του περιορισμού από την ε/κ διοίκηση στον αριθμό των οχημάτων που θα διέρχονταν».

Γίνεται ακολούθως αναφορά σε ανάμειξη των κατοχικών αρχών και υποστηρίζεται ότι «το πρόβλημα επιλύθηκε με την παρέμβαση αξιωματούχων του υπουργείου εξωτερικών της τδβκ», όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος.

Η πομπή πέρασε στις 8 το πρωί με την συνοδεία δυνάμεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΚΥΠΕ