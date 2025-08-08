Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Ισχυρισμούς για «εμπόδια» στις διελεύσεις προς Κόκκινα από Ε/κ μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πομπή πέρασε στις 8 το πρωί με την συνοδεία δυνάμεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Για «εμπόδια» στο οδόφραγμα του Λιμνίτη/ Κάτω Πύργου από την αρχές της ΚΔ στην πομπή λεωφορείων το πρωί προς τον θύλακα των Κοκκίνων, με αφορμή την 61η επέτειο της «αντίστασης των Κοκκίνων», κάνουν λόγο τ/κ ΜΜΕ.Τ/κ ιστοσελίδες μεταδίδουν τον ισχυρισμό ότι «εκατοντάδες πολίτες που ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελετή εμποδίστηκαν για ένα διάστημα από τις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ στο συνοριακό πέρασμα λόγω του περιορισμού από την ε/κ διοίκηση στον αριθμό των οχημάτων που θα διέρχονταν».

Γίνεται ακολούθως αναφορά σε ανάμειξη των κατοχικών αρχών και υποστηρίζεται ότι «το πρόβλημα επιλύθηκε με την παρέμβαση αξιωματούχων του υπουργείου εξωτερικών της τδβκ», όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος.

Η πομπή πέρασε στις 8 το πρωί με την συνοδεία δυνάμεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited