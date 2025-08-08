Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ολοκληρώθηκε τμήμα του έργου στο δρόμο παρά την Πέτρα του Ρωμιού

Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν 12 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 18 μήνες.

Ολοκληρώθηκε το έργο σταθεροποίησης τμήματος δρόμου παρά την Πέτρα του Ρωμιού, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 08/08/2025, οι εργασίες για την κατασκευή μέτρων σταθεροποίησης τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού (Β6) παρά την Πέτρα του Ρωμιού, Φάση Β’, όπου παρουσιάστηκε σοβαρή κατολίσθηση. Ο δρόμος είναι τώρα ανοικτός για την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρεται, το έργο περιλάμβανε εργασίες κατασκευής πασσαλοστοιχιών, σύζευξης των πασσαλοστοιχίων μέσω της κατασκευής κεφαλόδεσμων και εγκάρσιων θεμελιοδοκών, εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους και διάταξης καταλλήλων αποστραγγιστικών διατάξεων, κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά του δρόμου, εργασίες για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και στηθαίων ασφαλείας, οδικής σήμανσης και υπηρεσιών οδοποιίας (ασφαλτικά, θεμέλιο, υποθεμέλιο).

Η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν 12 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 18 μήνες.

Οι εργασίες, προστίθεται στην ανακοίνωση ξεκίνησαν στις 13 Μαΐου 2024 και ολοκληρώθηκαν στις 08 Αυγούστου 2025, έναντι δαπάνης €3.292.300+Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρχικό ποσό του συμβολαίου. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Cybarco Contracting Limited.Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία.

