Κυπριακή υπηκοότητα σε 208 πρόσωπα για απασχόληση σε εταιρείες υψηλής ειδίκευσης

Μετά την τροποποίηση του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και συγκεκριμένα μετά την εισαγωγή των διατάξεων του άρθρου 111Β(2) στην νομοθεσία, παραχωρήθηκε κυπριακή υπηκοότητα σε 208 πρόσωπα τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση σε εταιρείες υψηλής ειδίκευσης, αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι ακόμη επί του παρόντος βρίσκονται υπό εξέταση στο Υπουργείο Εσωτερικών 360 τέτοιες αιτήσεις.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα στοιχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με τα ονόματα των εταιρειών, στις οποίες εργοδοτούνται οι πολιτογραφηθέντες, πληροφορεί ότι αυτά δεν είναι διαθέσιμα καθώς τα στοιχεία τηρούνται συνολικά, βάσει της διάταξης του νόμου δυνάμει της οποίας υποβάλλεται η αίτηση και όχι σε σχέση με την εταιρεία εργοδότησης.

Ακόμη, ενημερώνει ότι τα πρόσωπα που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα, ως μέλη οικογενειών των υπό αναφορά προσώπων, ανέρχονται στα 65.

Ερώτημα Ατταλίδου

Η κ. Ατταλίδου ζητούσε ενημέρωση για:

1. Τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων υπηκόων τρίτων χωρών μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2024 στη βάση των νέων προνοιών της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις τροπολογίες που αφορούν απασχολούμενα πρόσωπα υψηλής ειδίκευσης στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία και ειδικότερα τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2023 [Ν. 149(Ι)2023] και τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2024 [Ν. 76(Ι)2024].

2. Τον αριθμό των αιτήσεων που είναι υπό εξέταση.

3. Τα ονόματα των εταιρειών στις οποίες εργάζονται τα άτομα που πολιτογραφήθηκαν, καθώς και τον αριθμό πολιτογραφήσεων ανά εταιρεία.

4. Τον αριθμό πολιτογραφηθέντων ως μελών οικογενειών των ατόμων που εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία δικαιούχων.