Βαριές και ασήκωτες οι σχολικές τσάντες - Οι ειδικοί ζητούν έλεγχο και μέτρα

Το χρόνιο πρόβλημα του υπερβολικού βάρους της σχολικής τσάντας παραμένει άλυτο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις ειδικών και τις ανησυχίες των γονιών. Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου καλούνται και πάλι να σηκώσουν καθημερινά βάρος δυσανάλογο με την ηλικία και τη σωματική τους διάπλαση. Στο παρελθόν γονείς, είτε οργανωμένα σύνολα είτε μεμονωμένα άτομα, έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές. Πάνω από 20% του βάρους τους Το θέμα του υπερβολικού βάρους της σχολικής τσάντας δεν ...

