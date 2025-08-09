Υπό εξέταση η ποιότητα του αέρα στα σχολεία

Μπορεί τα σχολεία να είναι αυτή την περίοδο κλειστά, ωστόσο οι εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών συνεχίζονται. Και καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να μεταβληθούν αισθητά μέχρι τον Σεπτέμβριο, αυξάνεται ο αριθμός των τάξεων που, με το πρώτο κουδούνι, θα πατήσουν το κουμπί για να ανοίξει το κλιματιστικό. Όσο καλό κι αν ακούγεται αυτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου δεν είναι ασυνήθιστο οι αίθουσες να μετατρέπονται σε φούρνους, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχουν και σοβαρές παράμετροι που απαιτούν προσοχή. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η λειτουργία των κλιματιστικών μέσα σε σχολικές αίθουσες πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα και πρακτικές που διασφαλίζουν τη σωστή ποιότητα του αέρα και τον κατάλληλο εξαερισμό.

Ενθαρρυντικές μετρήσεις

Η πρόσφατη έρευνα του Κυπριακού Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος Παιδιών, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, ανέδειξε θετικά στοιχεία για την ποιότητα του αέρα σε σχολεία της Κύπρου. Συγκεκριμένα, σε μετρήσεις που έγιναν σε 22 σχολεία από όλες τις επαρχίες, όπου φοιτούν συνολικά 370 παιδιά, τα επίπεδα σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα καταγράφηκαν σε αποδεκτά όρια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των μαθητών. Ωστόσο, ο εξαερισμός αναδεικνύεται ως το πιο κρίσιμο σημείο για περαιτέρω βελτίωση. Το Παρατηρητήριο συνιστά τακτικό άνοιγμα παραθύρων ή πορτών για 5-10 λεπτά κάθε 40 λεπτά, ακόμη και όταν λειτουργούν τα κλιματιστικά, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να μειώνεται η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα. Όπως διαπιστώθηκε, η θερμοκρασία στις αίθουσες διατηρήθηκε σε άνετα επίπεδα κατά τους χειμερινούς και πρώτους ανοιξιάτικους μήνες, ωστόσο κατά τους θερμότερους μήνες παρατηρήθηκαν αποκλίσεις που χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο «Π» επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο, με τον ερευνητή δρα Γιώργο Μιλή να μας εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα μέσα σε μια τάξη. «Τα παιδιά βρίσκονται πολλές ώρες στους σχολικούς χώρους και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διατηρούμε καλή ποιότητα του αέρα και του περιβάλλοντος γενικότερα. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε είναι το να λαμβάνουμε πραγματικά δεδομένα από τον χώρο. Προσβλέπουμε στην κάλυψη όλων των σχολικών κτηρίων με συστήματα παρακολούθησης του αέρα και υποστήριξης λήψης αποφάσεων», ανέφερε. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι στα σχολεία όπου έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά, πρέπει να γίνονται συχνές μετρήσεις για το διοξείδιο του άνθρακα, να εξασφαλίζεται σωστός εξαερισμός του χώρου και να αλλάζονται συχνά τα φίλτρα. «Δεν υπάρχει κάποια συνταγή για το κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα φίλτρα και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να γίνουν μετρήσεις –συνεχείς μετρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα– ούτως ώστε να φανεί, με βάση και τη χρήση των κλιματιστικών σε κάθε τάξη, πόσο συχνά πρέπει να αλλάζονται τα φίλτρα», τονίζει.

Το πόσιμο νερό

Η ίδια έρευνα εστίασε και στην ποιότητα του πόσιμου νερού στα σχολεία, με τις μετρήσεις να επικεντρώνονται στα χημικά παραπροϊόντα της απολύμανσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα του νερού που καταναλώνεται καθημερινά από τα παιδιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη σημασία της καλής καθαριότητας των αιθουσών, με μεθόδους που απομακρύνουν τη σκόνη και δεν την ανακυκλώνουν στον αέρα, καθώς και στην τακτική συντήρηση των δεξαμενών και των σημείων παροχής νερού από τις αρμόδιες Αρχές.