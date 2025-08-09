Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ακραία ζέστη προβλέπεται απόψε - Κίτρινη προειδοποίηση από Τμήμα Μετεωρολογίας

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές και την Κυριακή.

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία κατά το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στο μεταξύ, το Τμήμα Δασών προειδοποιεί για "κόκκινο συναγερμό" για τον κίνδυνο έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών.

Η ισχύς της προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, μέχρι τις 9 το πρωί της Κυριακής. Σε αυτό το διάστημα, η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται να κατέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Τμήματος στο Χ, "όπως ήταν αναμενόμενο η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει και πάλι την περιοχή μας κρατάει σε ψηλά επίπεδα και τις ελάχιστες θερμοκρασίες".

Στο μεταξύ, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι και την Κυριακή ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα είναι σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού».

Σημειώνοντας ότι η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές, το Τμήμα Δασών απευθύνει θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

