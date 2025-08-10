Καμίνι η Κύπρος και την Κυριακή – Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες

Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για σήμερα Κυριακή, μεταξύ 11:00 το πρωί και 17:00 το απόγευμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι ο κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών σε όλες τις δασικές περιοχές σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

«Προτρέπεται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά», αναφέρει το Τμήμα Δασών.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός, ενώ στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, θα παρατηρείται τοπική νέφωση. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες, στο ανατολικό μισό του νησιού θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.