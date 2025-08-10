Σε ισχύ έκτακτα μέτρα λόγω καύσωνα- Σταματούν υπαίθριες εργασίες και delivery

Σε ισχύ τίθενται και την Κυριακή έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση που προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν και των σχετικών προβλέψεων του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι, ενόψει της προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας, που εκδόθηκε για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται να διακοπούν, μεταξύ των ωρών 12:00 μέχρι 16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση, όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες και οι εργασίες μεταφοράς προϊόντων ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων (π.χ μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου, ποδηλάτου) ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας (scooters, e-scooters), όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας ή/και άλλων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η προειδοποίηση σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορούν στο εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή) και τα ψηλότερα ορεινά (ορεινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1150 μέτρα).

Για κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο.

Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, αναφέρεται, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης όπως οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, καθώς και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας.

Επίσης, το Τμήμα συστήνει αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

