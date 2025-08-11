Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Εντοπισμός και κατάσχεση 24 κιλών κάνναβης στο αεροδρόμιο Πάφου

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντόπισαν ΥΚΑΝ και Τμήμα Τελωνείων, στις αποσκευές 25χρονης, που αφίχθηκε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Πάφου. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ η 25χρονη συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η έρευνα στις αποσκευές της 25χρονης, πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας και των συντονισμένων ενεργειών τους για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία. Κατά τη διάρκειά της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών.

Η 25χρονη συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

