Σύμβαση για την προμήθεια και συντήρηση αυτοκινούμενου σαρώθρου στον Δ. Ιεροκηπίας

Στην σύμβαση για την προμήθεια και συντήρηση αυτοκινούμενου σαρώθρου προχώρησε ο Δ. Ιεροκηπίας .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας υπεγράφη σήμερα στις 11 Αυγούστου 2025, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Παναγιώτη Κωνσταντίνου, εκ μέρους της εταιρείας Cyprus Import Corporation Ltd, συμφωνία για την προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι εξήντα οκτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (οκτώ μήνες για την προμήθεια και εξήντα μήνες για τη συντήρηση του σαρώθρου).