Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» αύριο ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» θα βρίσκεται την Τρίτη ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών τονίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, «συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές».

Απευθύνεται, σημειώνει, θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).