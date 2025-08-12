Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αυτοκίνητο στις φλόγες στην κοινότητα Καντού - Επεκτάθηκε στην ύπαιθρο

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά την κοινότητα Καντού της επαρχίας Λεμεσού. Το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις νερού από εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, στις 23:23 υπήρξε ανταπόκριση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα παρά την εκκλησία της Αγίας Νάπας στην κοινότητα Καντού.  Ανταποκρίθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Σταθμούς Λεμεσού, ένα από το Τμήμα Δασών, μια κινητή πυροσβεστική μονάδα από την Υπηρεσία Θήρας και ένα πυροσβεστικό όχημα από τις Βρετανικές Βάσεις.

Η φωτιά έκαψε περίπου πέντε εκτάρια άγριας βλάστησης, ξηρά χόρτα και πεύκα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή μέχρι το πρωί, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ρίψεις νερού δυο πτητικά.

Τα αίτια της φωτιάς, η οποία φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να ξεκίνησε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην ύπαιθρο, διερευνώνται από Πυροσβεστική σε συνεργασία με την Αστυνομία, σημείωσε ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

