Ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα την Πέμπτη οι πέντε Ελληνοκύπριοι

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε προηγούμενη «απόφαση» του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο.

Την Πέμπτη αναμένεται να συνεχιστεί στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία η υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που «κατηγορούνται» από τις κατοχικές αρχές. Ο ένας εκ των πέντε αντιμετωπίζει την «κατηγορία» της εισόδου στα κατεχόμενα «χωρίς να υποβληθεί στις διαδικασίες μετανάστευσης», ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις «κατηγορούνται» για «παροχή βοήθειας» στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη «εκδίκαση» της υπόθεσης, πριν από δύο εβδομάδες, το εν λόγω «δικαστήριο» είχε διατάξει την προσωρινή κράτηση και των πέντε Ελληνοκυπρίων στις «κεντρικές φυλακές» στην κατεχόμενη Λευκωσία, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 13 ημέρες, εν αναμονή της «δίκης» τους.

Το «δικαστήριο» εκείνο είχε εγκρίνει αίτημα για προσωρινή κράτηση δύο εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων για διάστημα έως και τρεις μήνες, με βάση τον ισχυρισμό ότι εισήλθαν χωρίς άδεια σε οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή και «συνέλεγαν πληροφορίες κρατώντας έναν μπλε φάκελο». 

