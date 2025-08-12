Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ξεκίνησαν εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος - Τι ανακοίνωσε ο ΔΣΜΚ

Ξεκίνησαν διακοπές ρεύματος  λόγω υψηλών θερμοκρασιών, αυξημένης ζήτησης και βλάβης στον σταθμό Βασιλικού.

Σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη καταναλωτικού φορτίου για εξισορρόπηση της παραγωγής με τη ζήτηση προχώρησε στις 18:41, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προχώρησε στην ενέργεια αυτή λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με έκτακτη βλάβη στον Ηλεκτρικό Σταθμό Βασιλικού.

Εκτιμάται, σημειώνει ο ΔΣΜ, ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών.

