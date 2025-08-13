Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συνεχίζουν την απεργία οι εργαζόμενοι στα κατεχόμενα

Φωτ.: Kibris Postası.

Έξω από το «πρωθυπουργικό γραφείο» συνεχίζουν σήμερα από το πρωί τη διαμαρτυρία τους οι εργαζόμενοι σε τρεις «ημικρατικούς» οργανισμούς, τη συνεργατική γάλακτος, αγροτικών προϊόντων και το εργοστάσιο ζωοτροφών, οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν πληρωθεί τον μισθό του Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, σήμερα κάποιοι από τους εργαζόμενους κλήθηκαν να καταθέσουν σχετικά με ισχυρισμούς για πρόκληση ζημιών στα κεντρικά γραφεία της «κεντρικής συνεργατικής τράπεζας» όπου μπήκαν χθες, χτυπώντας πόρτες και ζητώντας υπευθύνους για να τους ζητήσουν τους μισθούς τους.

Ο «γενικός διευθυντής» της «κεντρικής τράπεζας», Κεμάλ Αταμάν δήλωσε ότι οι ενέργειες των εργαζομένων που διαμαρτύρονταν προκάλεσαν ζημιές σε περιουσία και απείλησαν την ασφάλειά τους και γι’ αυτό έλαβαν νομικά μέτρα.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των εργαζομένων Koop-Sen, Μεχμέτ Αλί Γιουρόζ δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως τα δικαιώματά τους, λέγοντας ότι «δεν θα θυσιάσουμε κανέναν από τους φίλους μας».

Αν και από την «κυβέρνηση» λέχθηκε πως οι μισθοί θα καταβληθούν σήμερα, ο Γκιουρόζ δήλωσε ότι η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Μαζί τους και η συντεχνία των «δημοσίων» υπαλλήλων (KTAMS) με τον πρόεδρό της, Γκιουβέν Μπενγκιάν να δηλώνει ότι τους στηρίζουν και θα είναι πλάι τους μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

