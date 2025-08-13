Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τ/κ ΜΜΕ: Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος, θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία - Πώς πέρασε στα κατεχόμενα

Τα τ/κ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 13χρονος πέρασε στις κατεχόμενες περιοχές από το οδόφραγμα της οδού Λήδρας.

Καλά στην υγεία του είναι ο 13χρονος Majed Alashtar, από τη Συρία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον χώρο όπου διέμενε στις ελεύθερες περιοχές από τις 6 Αυγούστου, και ο οποίος εντοπίστηκε στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά  μέσα ενημέρωσης. Μια ενημερωτική ιστοσελίδα μεταδίδει, πάντως, πως «το παιδί θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία.

Τα ηλεκτρονικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης που εστιάζουν στην υπόθεση του ανήλικου, αναφέρουν ότι το βράδυ της εξαφάνισής του, ο 13χρονος φέρεται να ζήτησε άδεια από τον υπεύθυνο της δομής για να μεταβεί στην οδό Λήδρας, από όπου όμως δεν επέστρεψε.

Τα τ/κ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 13χρονος πέρασε στις κατεχόμενες περιοχές από το οδόφραγμα της οδού Λήδρας, και πως οι αρχές της Δημοκρατίας βρίσκονται σε επικοινωνία με την τ/κ πλευρά για την παρακολούθηση της υπόθεσης, μέσω της αρμόδιας δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Haber Kıbrıs», «το παιδί θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία» και "κρατείται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση σε ένα ίδρυμα».

Την ίδια στιγμή το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» μετέδωσε την πληροφορία ότι αναμένονται πληροφορίες από τις «αρχές» του ψευδοκράτος για το αν το παιδί τελικά θα εκδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή όχι. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

