Τείχος προστασίας για τους δημοσιογράφους εν μέσω κυβερνητικής στοχοποίησης, υψώνει η Ένωση Συντακτών Κύπρου, διαμηνύοντας ότι οι «δεν έχουν δικαίωμα οι πολιτικοί είναι να αφορίζουν, να ταμπελώνουν και να προπηλακίζουν τους δημοσιογράφους».

Στην προκειμένη, με αφορμή τους χαρακτηρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την περίπτωση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Ζαχαρίου και στο ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χαραυγή» στις 11 Αυγούστου 2025, η Ένωση Συντακτών Κύπρου τονίζει ότι «αυτή η νοοτροπία, ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης».

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΣΚ:

Οι δημοσιογράφοι και πολιτικοί έχουν διακριτούς ρόλους να διαδραματίσουν και διαφορετικές αποστολές να επιτελέσουν.

Οι δημοσιογράφοι, ανάμεσα σε άλλα, έχουν επαγγελματικό χρέος να ελέγχουν και να κρίνουν τους πολιτικούς εκ μέρους της κοινής γνώμης. Βεβαίως, οι πολιτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να απαντούν και να σχολιάζουν τις δημοσιογραφικές κρίσεις και επικρίσεις. Εκείνο που δεν έχουν δικαίωμα οι πολιτικοί είναι να αφορίζουν, να ταμπελώνουν και να προπηλακίζουν τους δημοσιογράφους. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα να τους απειλούν με τη λήψη διοικητικών, κατασταλτικών μέτρων. Διότι, ακριβώς αυτή η νοοτροπία, ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου πιστεύει ακράδαντα ότι στην περίπτωση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Ζαχαρίου και στο ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χαραυγή» στις 11 Αυγούστου 2025, από κυβερνητικής πλευράς επεδείχθη υπερβάλλων ζήλος και χρησιμοποιηθήκαν πλεονασματικοί χαρακτηρισμοί που κάθε άλλο κοσμούν τον δημόσιο διάλογο ή υπηρετούν την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης.

Ο χαρακτηρισμός «fake news» είναι πολύ βαρύς για να εκστομίζεται με τόση ευκολία.

Το Δ.Σ. καλεί τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και τους υπόλοιπους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, να περιορίσουν την αμετροέπεια όταν αναφέρονται στους δημοσιογράφους. Η κριτική είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Και η ανοχή σε αυτήν είναι σαφέστατη ένδειξη δημοκρατικότητας. Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Συντακτών Κύπρου.