Λήψη νομικών μέτρων ενώπιον ΕΔΑΔ για την παράνομη κράτηση των 5, εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία

«Το κατοχικό καθεστώς περιφρονεί κάθε έννοια δικαίου και στοχεύει, δια της απαγωγής και της ομηρίας, στον κλιμακούμενο εκφοβισμό».

Tη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς εξετάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τη συνεχιζόμενη, και εξόφθαλμα παράνομη, προκλητική και απάνθρωπη κράτηση, από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, των πέντε πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει το Υπουργείο.

«Το κατοχικό καθεστώς περιφρονεί κάθε έννοια δικαίου και στοχεύει, δια της απαγωγής και της ομηρίας, στον κλιμακούμενο εκφοβισμό, αλλά και στη στοχοποίηση και επηρεασμό όσων επιλέγουν να απευθύνονται στην επιτροπή αποζημιώσεων στα κατεχόμενα», προσθέτει.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι έχει προβεί σε σχετικές καταγγελίες, διαβήματα και παραστάσεις, τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και με τρίτα κράτη, τα οποία εντατικοποιεί, ώστε να τερματιστεί η παράνομη κράτηση των πέντε πολιτών της Δημοκρατίας και της ΕΕ.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης, προκλητικής και απροκάλυπτης προσβολής της όποιας έννοιας δικαιοσύνης», η Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, εξετάζει τα διαθέσιμα ένδικα μέσα που δύναται να ενεργοποιήσει κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ενώπιον του ΕΔΑΔ, καταλήγει.

ΚΥΠΕ

