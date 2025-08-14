Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Κατεχόμενα: "Αντιπολίτευση" και "κυβέρνηση" τσακώνονται για τον αριθμό αλλοδαπών

«Σε αυτό τον υπολογισμό υπάρχουν πράγματα που δεν ταιριάζουν», ανέφερε ο "βουλευτής" του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ουρούν Σόλιαλι

Αντιδράσεις και ερωτήματα για την αξιοπιστία των επίσημων στοιχείων στα κατεχόμενα προκαλούν οι δηλώσεις του «υπουργού εσωτερικών», Ντουρσούν Ογούζ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στην περιοχή ανέρχεται σε 100.000. Την ανακοίνωση αυτή αμφισβήτησε έντονα ο "βουλευτής" του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ουρούν Σόλιαλι, κάνοντας λόγο για αναξιόπιστες και συγκεχυμένες ανακοινώσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως γράφει η «Γενι Ντουζέν», ο κ. Σόλιαλι αντέκρουσε τον ισχυρισμό του «υπουργού», επισημαίνοντας ότι μόνο ο αριθμός των εργαζομένων με άδεια εργασίας αγγίζει τις 105.000, ενώ οι επίσημα εγγεγραμμένοι ξένοι φοιτητές ανέρχονται σε περίπου 90.000. «Σε αυτό τον υπολογισμό υπάρχουν πράγματα που δεν ταιριάζουν», ανέφερε. Υπενθύμισε, επίσης, την πρόσφατη δήλωση του "πρωθυπουργού", Ουνάλ Ουστέλ, για πληθυσμό 590.000, η οποία, όπως είπε, παρουσίαζε ανεξήγητη αύξηση 200.000 ατόμων μέσα σε έναν χρόνο.

Ο κ. Ογούζ, από την πλευρά του, είχε αναφέρει ότι απαγορεύτηκε η είσοδος σε 2.500 αλλοδαπούς και απελάθηκαν 821 άτομα, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφάλεια. Ωστόσο, ο κ. Σόλιαλι, χαρακτηρίζοντας τις "επίσημες" δηλώσεις «μπερδεμένες», κατέληξε θέτοντας το ευθύ ερώτημα προς τον «υπουργό» «πόσος είναι ο αριθμός των πολιτών της τδβκ;».

Πηγή: ΚΥΠΕ

