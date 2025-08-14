Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος κοντά στη Ριζοελιά λόγω τροχαίου

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λάρνακας, παρά την Παναγία των Αμπελιών (γέφυρα παρά τον Κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς).

