Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει τριημέρου - Αυξημένα μέτρα

Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η Αστυνομία, το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου, λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης στους δρόμους.

Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή.

Τα μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, για παροχή διευκολύνσεων τροχαίας, για τη διενέργεια ελέγχων και για την αποτροπή τροχαίων παραβάσεων.

Παράλληλα, λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας με μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, για πρόληψη αδικημάτων κατά περιουσίας, όπως είναι οι διαρρήξεις και κλοπές.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ