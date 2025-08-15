Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διαθέσιμοι και πλήρεις εκδρομικοί χώροι, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών

Τη διαθεσιμότητα εκδρομικών χώρων στις δασικές περιοχές σε όλη την Κύπρο ανακοίνωσε μετά τις 11:00 το Τμήμα Δασών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρει ότι λόγω της μαζικής εξόδου προς τις δασικές περιοχές, με την ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου, στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Πλατανιών, Κάμπος του Λιβαδιού, Μέσα Ποταμού, Τροοδίτισσας, Φράκτης του Ξυλιάτου, Πασιά Λειβάδι, Αρμυρολίβαδο, Καμπί του Καλογήρου, Αγία Παρασκευή, Κακομάλλης, Καπουρά, Φράκτης του Προδρόμου, Μάραθος και Ξεραρκάκα.

Στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, ο εκδρομικός χώρος Μαυραλής είναι πλήρης. Υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Τίμης, Κομιτιτζιής και Ξυσταρούδας, Πυκνή, Σμιγιές, Μονασιήλακα, Αγιάς, Πέρα Βάσας, Ραντί, Σταυρός Ψώκας και Λειβάδι.

Στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Μάντρα του Καμπιού, Δελίκηπος, Κόρνος, Ορόκλινη, Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, Δασάκι Άχνας, Άγιος Αντώνιος, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Νίκανδρος και Πάρκα Αθαλάσσας.

ΚΥΠΕ

ΚΥΠΡΟΣ

