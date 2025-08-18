Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο

Τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ένας τραυματίας, ανασύρθηκαν την Κυριακή μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), χθες στις 17:50, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας-Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας η οποία αφορούσε σε 4 άτομα σε κίνδυνο.

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

«Οι διασωθέντες εκ των οποίων ένας 1 τραυματίας ανασύρθηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία» προστίθεται.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.

