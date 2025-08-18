Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Κίπρις ποστασί: Συνάντηση Τατάρ – Ολγκίν στις 2 Σεπτεμβρίου λένε «προεδρικές πηγές»

Στο ίδιο δημοσίευμα προστίθεται ότι η τ/κ πλευρά έχει δώσει την έγκρισή της για τον διορισμό του Σενεγαλέζου, Khassim Diagne στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρου και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ θα δει στα κατεχόμενα την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, η οποία επικαλείται πηγές της «προεδρίας».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η κ. Ολγκίν θα έρθει στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνεται, ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον διορισμό του Diagne. Επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ΣΑ και την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ αναμένεται να φτάσει στο νησί πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ την επομένη, 2 Σεπτεμβρίου.

