Διάσωση οδηγού από χαράδρα στον δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου δέκα μέτρων στον δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Υπαίθρου Παλαιχωρίου και τον Σταθμό Λακατάμιας. Με τη χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Το άτομο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τοποθετήθηκε σε φορείο ακινητοποίησης και ανασύρθηκε με συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία.

 

