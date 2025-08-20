Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Ικανοποιημένο και δικαιωμένο δηλώνει το Τμ. Δασών από επαναξιολογήσεις για Ακάμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πλήρως ικανοποιημένο και δικαιωμένο δηλώνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά την ολοκλήρωση των επαναξιολογήσεων για τα έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα και μετά από τη δημοσίευση της Έκθεσης της Περιβαλλοντικής Αρχής.

"Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά την αποστολή μας για τη διαχείριση και προστασία των Δασών του τόπου μας. Καλούμε όλους σε συστράτευση έτσι ώστε το Τμήμα Δασών, απερίσπαστο, να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του", αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Τμήμα ΔασώνΑκάμας

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited