Δίωξη πρώην συμβούλου του Μουσταφά Ακιντζί για ανάρτηση στο Facebook

Η «αστυνομία» ζήτησε την απελευθέρωσή του υπό όρους, αναφέροντας ότι το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε ως τεκμήριο και οι αναρτήσεις του χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

Σε «δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία οδηγήθηκε ο Χαλίλ Σαντραζάμ, συνταξιούχος «συνταγματάρχης» και πρώην σύμβουλος του τέως Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία επέκρινε δικαστική απόφαση εις βάρος του γαμπρού του, με αποτέλεσμα να του απαγγελθούν κατηγορίες για «πράξη αντίθετη στον νόμο περί δικαστηρίων» και «δημοσίευση με στασιαστική πρόθεση».

Κατά τη διαδικασία, εκπρόσωπος της «αστυνομίας» κατέθεσε ότι μετά την ανακοίνωση της απόφασης του «κακουργιοδικείου» της κατεχόμενης Λευκωσίας για την υπόθεση του γαμπρού του στις 14 Αυγούστου 2025, ο κ. Σαντραζάμ προέβη σε δημοσιεύσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, οι αναρτήσεις αυτές είχαν περιεχόμενο που κρίθηκε ως ταπεινωτικό και υποτιμητικό για το «δικαστικό σώμα» και τις «αρχές» στα κατεχόμενα. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του. 

Η «αστυνομία» ζήτησε την απελευθέρωσή του υπό όρους, αναφέροντας ότι το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε ως τεκμήριο και οι αναρτήσεις του χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

Το «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα, διατάζοντας την απελευθέρωσή του με την καταβολή εγγύησης. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα μέχρι την «εκδίκαση» της υπόθεσης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

