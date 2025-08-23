Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Σε κατάσταση λιμού η Γάζα: «Τα παιδιά πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα» – Αποκαρδιωτικές εικόνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το «υπουργικό συμβούλιο» στα κατεχόμενα ενέκρινε την παραχώρηση «υπηκοότητας» σε 124 άτομα, μόλις 24 ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι περιορισμοί ενόψει των επερχόμενων «εκλογών», σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τουρκοκυπριακού Τύπου. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το «υπουργικό συμβούλιο» προχώρησε στην έγκριση 124 αιτήσεων για την απόκτηση της «υπηκοότητας», σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη βάσει του «νόμου περί υπηκοότητας», αφορά άτομα που φέρεται να πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις και ανέμεναν την έγκριση, και ήρθε ακριβώς πριν την απαγόρευση παρόμοιων πράξεων για «προεκλογικούς» λόγους.

Συλλήψεις μετά από επιχείρηση σε τρεις κατεχόμενες πόλεις

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι «αστυνομικές αρχές» πραγματοποίησαν ευρείας κλίμακας επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αυγή». Η επιχείρηση έλαβε χώρα ταυτόχρονα σε 14 διαφορετικές διευθύνσεις στην κατεχόμενη Λευκωσία, την Κερύνεια και τη Μόρφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των «αρχών», η επιχείρηση στόχευε στον εντοπισμό ατόμων που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα και για τα οποία το ίδιο «υπουργικό συμβούλιο» είχε εκδώσει αποφάσεις απέλασης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά πέντε καταζητούμενα άτομα.

