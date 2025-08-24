Χαμηλός ο δείκτης ασφαλισμένων περιουσιών στην Κύπρο

Η ασφάλιση περιουσίας δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, αναφέρει σε συνέντευξή του στον «Π», ο αναπληρωτής έφορος Ασφαλίσεων, Ντίνος Καλοψιδιώτης, με αφορμή τις αποζημιώσεις που αναμένεται να καταβληθούν την προσεχή περίοδο για τις καταστροφές που έχουν υποστεί περιουσίες και υποστατικά στην ορεινή Λεμεσό από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, τα υποβληθέντα αιτήματα για αποζημιώσεις αφορούν 17 οχήματα, με ζημιές ύψους 171.897 ευρώ, 266 κατοικίες με τις ζημιές να ανέρχονται σε 16,492,880 ευρώ και άλλα 12 υποστατικά στα οποία οι ζημιές με βάση τις υποβληθείσες απαιτήσεις, ανέρχονται στις 874.100. Συνεπώς, 17,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε 295 πληγέντες. Ο κύριος Καλοψιδιώτης αναφέρεται στην ασφαλιστική κουλτούρα στην Κύπρο και το μοντέλο που αλλάζει λόγω κλιματικής αλλαγής αλλά και τεχνολογικής επανάστασης.

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, ίσως και παλαιότερα, μας έδωσαν κάποιο μάθημα σχετικά με την ασφάλιση των περιουσιών μας; Είναι πολυτέλεια ή ανάγκη η ασφάλιση περιουσίας;

Τα καταστροφικά φαινόμενα που βιώσαμε πρόσφατα, αναδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο την αναγκαιότητα ασφάλισης της περιουσίας. Η ασφάλιση, ιδίως της πρώτης κατοικίας, δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό μέσο διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας και προστασίας των πολιτών.

Η κουλτούρα στην Κύπρο έχει αλλάξει ως προς την κατεύθυνση της ασφάλειας; Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό ασφάλισης κατοικιών και περιουσιών στην Κύπρο;

Παρατηρείται μία σταδιακή βελτίωση στην ασφαλιστική κουλτούρα στην Κύπρο σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, θεωρώ ότι το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών και των περιουσιών παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα ως προς την ασφάλιση της πρώτης κατοικίας. Σίγουρα μέσω των στεγαστικών δανείων, η ασφάλιση κατοικίας έγινε πιο διαδεδομένη καθώς είναι υποχρεωτική.

Χαμηλός βαθμός

Ποια είναι η εικόνα σε αγροτικές/ορεινές περιοχές;

Εκτίμησή μου είναι ότι ο βαθμός ασφάλισης στις αγροτικές/ορεινές περιοχές της Κύπρου είναι χαμηλός, παρόλο που οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στο χαμηλότερο εισόδημα των κατοίκων όσο και στην πιθανή έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας.

Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό σπιτιών και περιουσιών παραμένει ανασφάλιστο στην Κύπρο, παρά τους αυξανόμενους κινδύνους;

Οι λόγοι είναι κυρίως το κόστος, η υποεκτίμηση των κινδύνων και πολλές φορές και η έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας. Πολλοί πιστεύουν ότι οι φυσικές καταστροφές ή οι σοβαρές ζημιές είναι σπάνιες στην Κύπρο με αποτέλεσμα να υπάρχει υποτίμηση του κινδύνου. Επίσης στην Κύπρο υπάρχει και η νοοτροπία ότι εάν η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική (π.χ. λόγω στεγαστικού δανείου) δεν χρειάζεται, ή/και κάποιοι το θεωρούν «περιττή δαπάνη».

Το υψηλό κόστος ασφάλισης αποτρέπει πολλά νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, από το να ασφαλιστούν;

Το κόστος ασφάλισης είναι μικρό σε σχέση με την αξία της περιουσίας που προστατεύει. Μία πυρκαγιά ή ένας σεισμός μπορεί να καταστρέψουν ολοκληρωτικά την περιουσία, ενώ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι συγκριτικά ελάχιστο. Συνεπώς, η ασφάλιση δεν πρέπει να θεωρείται βάρος αλλά κατά κάποιο τρόπο «επένδυση» από τη μεριά ενός ιδιοκτήτη κατοικίας ή μιας επιχείρησης.

Αποφεύγουν;

Μύθος ή αλήθεια ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν να ασφαλίσουν περιουσίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν βάσει των αρχών αξιολόγησης κινδύνου. Δεν αποφεύγουν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη, αλλά προσαρμόζουν τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους καθώς και το ύψος των ασφαλίστρων ώστε να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνουν διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητά τους, στα πλαίσια της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Λόγω κλιματικής κρίσης τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν όλο και συχνότερα και κάθε φορά πιο καταστροφικά. Μήπως το σημερινό ασφαλιστικό μοντέλο είναι ξεπερασμένο;

Το σημερινό ασφαλιστικό μοντέλο δεν είναι ξεπερασμένο, αλλά δοκιμάζεται συνεχώς από τις αυξανόμενες προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Σήμερα η ασφαλιστική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, καθώς καλείται να ενσωματώσει στους υπολογισμούς της, τους αυξανόμενους κινδύνους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η ορθή εκτίμηση του ρίσκου, η σωστή τιμολόγηση αλλά και η έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση των ασφαλισμένων.

Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαδικασία αποζημίωσης μετά από τέτοια συμβάντα και σε ποιο χρονικό διάστημα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις;

Η διαδικασία μίας αποζημίωσης καθορίζεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο, με βάση των περί συμβάσεων νόμο, αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας. Εκεί αναγράφονται οι όροι, οι εξαιρέσεις, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να καταβληθεί μία αποζημίωση. Η διαδικασία αποζημίωσης δεν είναι περίπλοκη, αλλά απαιτεί τη σωστή και έγκαιρη δήλωση της ζημιάς και πλήρη δικαιολογητικά. Οι ασφαλιστικές από τη μεριά τους είναι υπόχρεες να εξετάζουν την κάθε αποζημίωση έγκαιρα, δίκαια και με διαφανή τρόπο. Ως εποπτική αρχή παρακολουθούμε την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών, πάνω σε τριμηνιαία βάση, όπως επίσης και τη ρευστότητά τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η οποία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Solvency II.

Με την κλιματική αλλαγή να αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, πώς προετοιμάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες;

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα μέσα από μία σειρά μέτρων, όπως για παράδειγμα αναπροσαρμόζουν τα προϊόντα και τις καλύψεις τους, αναθεωρούν τις αντασφαλιστικές τους συμβάσεις και επενδύουν στην τεχνολογία.

Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν επιλέξει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την περιουσία του;

Ο καταναλωτής δεν πρέπει να εστιάζει την προσοχή του μόνο στο ύψος του ασφαλίστρου, αλλά να εξετάζει προσεκτικά μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

1. Το ύψος του ασφαλισμένου ποσού ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της κατοικίας ή άλλης περιουσίας (υποασφάλιση συνεπάγεται μειωμένη αποζημίωση).

2. Τις καλύψεις που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο [π.χ. πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κακόβουλες ζημιές, βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) αστική ευθύνη κ.λπ.].

3. Τις εξαιρέσεις του συμβολαίου (π.χ. παλαιότητα του κτηρίου, έλλειψη συντήρησης).

4. Το ύψος των απαλλαγών (excess/deductible), δηλαδή το ποσό που αναλαμβάνει να πληρώσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος για κάθε ζημιά. Χαμηλότερη απαλλαγή σημαίνει υψηλότερο ασφάλιστρο.

5. Τη διαδικασία αποζημίωσης και τον τρόπο υπολογισμού της.

6. Τη διάρκεια του συμβολαίου και όρους ανανέωσης.