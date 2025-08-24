Χαμός και παραιτήσεις στο κόμμα του Τατάρ, εν μέσω «προεκλογικής» στα κατεχόμενα

Η απόφαση της «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα να διορίσει τρία πρόσωπα ως «περιοδεύοντες πρέσβεις», λίγες ώρες πριν την έναρξη της «περιόδου απαγορεύσεων» ενόψει των «εκλογών», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ένα κύμα παραιτήσεων στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα τα ΜΜΕ γράφουν ότι την πρόθεσή τους να παραιτηθούν από το κόμμα ανακοίνωσαν ο επικεφαλής της οργάνωσης του ΚΕΕ στη Λεύκα, Σονέρ Γιολάτς, και ο Φερχά Σεχσουβάρογλου από την περιφέρεια της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Παράλληλα, την αποχώρησή τους από τις θέσεις τους και το κόμμα γνωστοποίησαν και οι επικεφαλής των γυναικείων οργανώσεων των διάφορων κατεχόμενων κοινοτήτων.

Αιτία για τις παραιτήσεις στάθηκε η αντίδραση των στελεχών στον αιφνιδιαστικό διορισμό τριών προσώπων στις θέσεις των «περιοδευόντων πρέσβεων». Συγκεκριμένα, διορίστηκαν ο Χουσεΐν Ματζίτ Γιουσούφ, πρόεδρος του «παγκόσμιου συμβουλίου εθνικών τουρκικών οργανώσεων», ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας, καθηγητής Αζίζ Σαντζάρ, και ο Εράλ Οσμανλάρ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του «πανεπιστημίου Bahçeşehir» στα κατεχόμενα.

Όπως αναφέρεται, τα εν λόγω στελέχη αναμένεται να υποβάλουν και επίσημα τις παραιτήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Η απάντηση του Ουστέλ στις παραιτήσεις

Από την πλευρά του, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, σε γραπτή του δήλωση υπεραμύνθηκε των «κυβερνητικών» χειρισμών, τονίζοντας ότι η «κυβέρνηση» συνασπισμού αποτελεί «παράδειγμα σταθερότητας» και συνεχίζει το έργο της με αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή «Haber Kıbrıs», ο κ. Ουστέλ επεσήμανε τη σημασία της στενής σχέσης με την Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ενώ ο κόσμος προσπαθεί να μας καταδικάσει στη μοναξιά, η Μητέρα Πατρίδα Τουρκία είναι έμπρακτα στο πλευρό μας». Αναφέρθηκε στις πρόσφατες επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «δίνουν σιγουριά στους φίλους και ενοχλούν την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση του Νότου», όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές αντιδράσεις, ο Ουστέλ δήλωσε ότι το ΚΕΕ «σέβεται την πολυφωνία» και διαθέτει ισχυρές δομές για να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα. Τέλος, έθεσε ως κεντρικό στόχο για τις «εκλογές» του Οκτωβρίου την επανεκλογή του Ερσίν Τατάρ για μια ακόμη πενταετία.

ΚΥΠΕ