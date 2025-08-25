Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Υπό επταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για επίθεση και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από την επίθεση ο 31χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο, όπου, σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα κόγχου και θλαστικά τραύματα. Ο άνδρας αφού έτυχε περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου έλαβε εξιτήριο».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης επτά ημερών εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 19 και 17 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «οι δύο ύποπτοι, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, γύρω στις 11.45 το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, «γύρω στις 5.30 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ενώ άντρας ηλικίας 31 ετών, βρισκόταν σε υποστατικό όπου εργάζεται, στην περιοχή Πρωταρά, δέχθηκε επίθεση από συνάδελφο του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, πιθανόν με τη χρήση σιδερογροθιάς».

Από την επίθεση ο 31χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο, όπου, σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα κόγχου και θλαστικά τραύματα. Ο άνδρας αφού έτυχε περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου έλαβε εξιτήριο».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΣΥΛΛΗΨΗΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited