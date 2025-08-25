Υπό επταήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για επίθεση και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης επτά ημερών εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 19 και 17 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «οι δύο ύποπτοι, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, γύρω στις 11.45 το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, «γύρω στις 5.30 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ενώ άντρας ηλικίας 31 ετών, βρισκόταν σε υποστατικό όπου εργάζεται, στην περιοχή Πρωταρά, δέχθηκε επίθεση από συνάδελφο του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, πιθανόν με τη χρήση σιδερογροθιάς».

Από την επίθεση ο 31χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο, όπου, σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα κόγχου και θλαστικά τραύματα. Ο άνδρας αφού έτυχε περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου έλαβε εξιτήριο».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ