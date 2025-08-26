«Tα σχολεία δεν είναι έτοιμα να λειτουργήσουν»: Διαμαρτυρήθηκαν οι καθηγητές στα κατεχόμενα (βίντεο)

ην αντίθεσή της στις πολιτικές της ηγεσίας του ψευδοκράτους εξέφρασε η τουρκοκυπριακή συντεχνία «καθηγητών μέσης εκπαίδευσης (KTOEÖS)», πραγματοποιώντας σήμερα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το «πρωθυπουργικό γραφείο».

Σε μια συμβολική κίνηση, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν ένα μπαλωμένο λάστιχο στην πύλη του κτηρίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το ψωμί ήταν αρκετό για όλους, όμως ο τόπος γέμισε με ληστές».

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», η διαμαρτυρία της KTOEÖS επικεντρώθηκε στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν "διορισμοί" εκπαιδευτικών, καθώς και στις μαζικές παραχωρήσεις αγροτεμαχίων και «υπηκοοτήτων», τις οποίες η συντεχνία χαρακτηρίζει «προεκλογικές επενδύσεις» της «συγκυβέρνησης» (Κόμμα Εθνικής Ενότητας - Δημοκρατικό Κόμμα - Κόμμα Αναγέννησης).

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας της KTOEÖS, Ταχίρ Γκιοκτσέμπελ, έκανε λόγο για ένα «σύστημα κλοπής».

"Κλέβουν το μέλλον των παιδιών μας, τις ζωές μας", σημείωσε επικρίνοντας πιο συγκεκριμένα τον “υπουργό παιδείας”, Ναζίμ Τσαβούσογλου».

Κατηγόρησε, επίσης, το «υπουργικό συμβούλιο» ότι σχεδιάζει να λάβει προεκλογική απόφαση που αφορά τους μαθητές.

Ο κ. Γκιοκτσεμπέλ είπε ότι τα σχολεία δεν είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, την ώρα που η ατζέντα περιλαμβάνει την ίδρυση θεολογικού κολλεγίου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Επέκρινε, επίσης, το γεγονός ότι δίνονται "άδειες" εν μέσω προβλημάτων ασφάλειας και αναφέρθηκε σε παράτυπη εκμάθηση του Κορανίου, υπογραμμίζοντας ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί».

Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρόεδρος της συντεχνίας των εργαζομένων στην τουρκοκυπριακή «αρχή ηλεκτρισμού» (El-Sen), Αχμέτ Τουγτζού, ο οποίος προανήγγειλε ότι «σύντομα θα αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο σχετικά με διαγωνισμούς στην αρχή ηλεκτρισμού Kıb-Tek)». Σύμφωνα με τον ίδιο, στα "διοικητικά συμβούλια" τοποθετούνται με μη αξιοκρατικά κριτήρια στελέχη για να "διευκολύνουν τις λεηλασίες".

Από την πλευρά του, ο οικονομικός γραμματέας του κόμματος Δρόμος της Ανεξαρτησίας, Μουνούρ Ραχβαντζίογλου, δήλωσε ότι η «κυβέρνηση» λαμβάνει αποφάσεις «σαν να σώζει περιουσία από πυρκαγιά», επειδή γνωρίζει ότι αποχωρεί. Κάλεσε στην οργάνωση ενός αγώνα για ένα «νόμιμο και προβλέψιμο μέλλον», που δεν θα επαφίεται στην καλή θέληση των κομμάτων.

Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ