Εκτός ΚΥΠ η αστυνομικός που απείλησε δημόσια πολίτη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της κρίθηκε επιβεβλημένη η επιστροφή της στην Αστυνομία

Εκτός Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφορίων (ΚΥΠ) τέθηκε από την πρώτη στιγμή, η αστυνομικός, μετά τη δημόσια καταγγελία πολίτη της Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της Νικολέττας Τσικκίνη δια του δικηγόρου της, ότι την απείλησε επειδή ασκεί δημόσια και ανελλιπώς κριτική στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ποια ήταν η απειλή; "Πνάσε για να μεν αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτά σου στη φόρα". 

Η απειλή της εν λόγω αστυνομικού που υπηρετούσε με απόσπαση στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφορίων διατυπώθηκε δημόσια στο προφίλ της Νικολέττας Τσικκίνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επί τούτου υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας και ειδικότερα της πληροφορίας ότι η συγκεκριμένη αστυνομικός υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφορίων δόθηκαν αμέσως οδηγίες για να μετατεθεί καθώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενώπιον της οποίαν τέθηκε η εν λόγω καταγγελία από τον δικηγόρο της παραπονούμενης, προτίθεται να αποστείλει επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας ζητώντας τη δική του τοποθέτηση ενώ το ζήτημα θα απασχολήσει και συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία  ασχολήθηκε κατ’ επανάληψη με το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης.

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

