Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού στο ύψος της Παρεκκλησιάς λόγω τροχαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κατά το τροχαίο ατύχημα δεν τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Κλειστή προσωρινά είναι η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, αφού γύρω στις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής, αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα, μετά από πρόσκρουση του στο διαχωριστικό ασφαλείας του δρόμου.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου. Την ίδια ώρα τα μέλη της Αστυνομίας προβαίνουν σε ενέργειες για μετακίνηση του οχήματος εκτός του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

