Στο κελί για 8 μέρες ο 55χρονος - Κατηγορείται για 20 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών, εναντίον άνδρα ηλικίας 55 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν σε τουριστικές εξοχικές κατοικίες στην περιοχή της Αγίας Νάπας, μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία εναντίον του 55χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία για συνολικά είκοσι υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών και απόπειρας διάρρηξης, που διαπράχθηκαν στην Αγία Νάπα μεταξύ των ημερομηνιών 15 Απριλίου και 31 Αυγούστου.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ