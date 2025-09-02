Απαγορεύτηκε η απεργία στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια

Η «κυβέρνηση» «απαγόρευσε» την απεργία που σχεδίαζε να ξεκινήσει σήμερα το πρωί η συντεχνία των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» (EL-SEN) στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια (Τεκνετζίκ).

Με απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου», η οποία δημοσιεύθηκε χθες βράδυ στην «επίσημη εφημερίδα», «απαγορεύεται» για περίοδο 60 ημερών η απεργιακή κινητοποίηση που είχε εξαγγείλει η συντεχνία EL-SEN.

Η συντεχνία είχε ανακοινώσει την έναρξη επ’ αόριστον απεργίας από σήμερα στις 07:00 το πρωί, με αίτημα την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σταθμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EL-SEN, αιτία της κινητοποίησης ήταν η έλλειψη επενδύσεων, κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, «θέτει πλέον σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων» στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ