Επιστροφή στην Κυπριακή Δημοκρατία, εισηγείται υποψήφιος για τ/κ ηγεσία

Ο καθηγητής Μεχμέτ Χασγκιουλέρ, «υποψήφιος» για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, χαρακτήρισε «ψευδαίσθηση» τις συζητήσεις για λύση ομοσπονδίας ή δύο κρατών στο Κυπριακό και δήλωσε ότι η μοναδική διέξοδος είναι η επιστροφή στο συνταγματικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στη διαδικτυακή «Kıbrıs Postası», ο κ. Χασγκιουλέρ ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να διεκδικήσουν τις θέσεις που τους αναλογούν βάσει των ιδρυτικών συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Πρότεινε, μάλιστα, οι επερχόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη ηγέτη στα κατεχόμενα να θεωρηθούν ως εκλογές για την Αντιπροεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες υπουργικές και βουλευτικές έδρες.

Δήλωσε ακόμα ότι δεν έχει ακόμη σαφή άποψη για το αν πρέπει να διατηρηθεί η διζωνική δομή, αναφέροντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να εξετασθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρόσθεσε ότι όσο δεν γίνεται αποδεκτή η επιστροφή στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν να θεωρούνται «υποτελής τοπική διοίκηση» της Τουρκίας, όπως έχει κρίνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είπε, επίσης, ότι οι «πιέσεις» της Άγκυρας οδήγησαν στην ήττα του Μουσταφά Ακιντζί το 2021 και προωθούν σήμερα τον Ερσίν Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ