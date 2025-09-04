Αρχίζουν αύριο τα δρομολόγια των μαθητικών λεωφορείων

Αρχίζει αύριο, Παρασκευή, να εκτελείται η μαθητική υπηρεσία λεωφορείων, με βάση τα δρομολόγια που κατήρτισαν οι εταιρείες παροχής δημόσιων επιβατικών μεταφορών, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί είτε μέσω αναρτήσεων είτε με άμεση ενημέρωση από τις ίδιες τις εταιρείες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας, τα δρομολόγια ενδέχεται να διαφοροποιούνται, με την ένταξη των νέων μαθητών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Όπως σημειώνει, με την εφαρμογή των δράσεων αυτών, το Υπουργείο και οι ανάδοχες εταιρείες επιδιώκουν την ουσιαστική αναβάθμιση της μετακίνησης των μαθητών, την ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και τη διευκόλυνση των οικογενειών μέσω προσιτών κομίστρων.

Καλεί, τέλος, το επιβατικό το κοινό για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνεί με τις εταιρείες που εκτελούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε κάθε επαρχία.