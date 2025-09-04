Στα σχολεία η Αστυνομία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς - Το πλάνο που καταρτίστηκε από τις Αρχές

Η Αστυνομία Κύπρου θέτει από σήμερα το απόγευμα (4 Σεπτεμβρίου 2025) σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο δράσης με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς αύριο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Αστυνομία Κύπρου μεταξύ 4 – 5 Σεπτεμβρίου, 2025, λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, και της διαφύλαξης της δημόσιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, λόγω της αυριανής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, από σήμερα το απόγευμα τίθεται σε ισχύ συγκεκριμένο πλάνο ενεργείας της Αστυνομίας, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες σε σχολικά κτίρια, σε παγκύπρια βάση.

Εκεί και όπου χρειαστεί, η Αστυνομία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο πάντοτε την τάξη και ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και της περιουσίας.