Ανοίγει αύριο η αυλαία του 23ου "Pafos Aphrodite Festival" με την "Carmen" του Georges Bizet

Με την τελική δοκιμή που θα γίνει απόψε, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το 23ο "Pafos Aphrodite Festival".

Βασιζόμενοι στο πλούσιο και γερό κεκτημένο των προηγουμένων διοργανώσεων του θεσμού και ειδικά στην περσινή επιτυχημένη επανεκκίνησή του, καθώς επίσης στη θερμή ανταπόκριση των φίλων της όπερας στη φετινή διοργάνωση, οι οργανωτές είναι βέβαιοι ότι θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία που θα φέρει τη σφραγίδα της ποιότητας του θεσμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, αύριο Παρασκευή 5 και μεθαύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα πα-ρουσιάσει στον υποβλητικό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, σε δύο παραστάσεις, την "Carmen" του Georges Bizet, μιαν από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα πα-ραγωγή που θα εντυπωσιάσει.

Για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής του Φεστιβάλ και αποφυγής πρόκλησης ταλαιπωρίας στους επηρεαζόμενους, έχουν προβλεφθεί οι εξής διευθετήσεις όπως στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το Kings Avenue Mall, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Παφίας Αφροδίτης και στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ξενοδοχείου "Αlmyra", θα υπάρχουν κατά τα βράδια των παραστάσεων (Παρασκευή και Σάββατο) σημεία ελέγχου και καθοδήγησης των οδηγών. Από τις 6.30 μ.μ. δεν θα επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας από τα εν λόγω σημεία προς το Λιμανάκι σε μη κατόχους εισιτηρίου ή δελτίου εισόδου (pass).

Οι οδηγοί που θα κατευθύνονται στο Λιμανάκι (κάτοχοι εισιτηρίου ή δελτίου εισόδου) θα έχουν τη δυνατότητα στάθμευσης στο Χώρο Στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου, στο χώρο παρά το εστιατόριο "Χοντρός", στο χώρο πίσω από τα κτήρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου και στον ανοικτό χώρο παρά το Κέντρο Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου (πρώην Γκαλερύ "Κύκλος").

Οι οδηγοί που δεν έχουν σχέση με τις παραστάσεις του Φεστιβάλ, μπορούν να σταθμεύουν στο Χώρο Στάθμευσης παρά το ξενοδοχείο "Amavi" (Λεωφόρος Ποσειδώνος) και στο Χώρο Στάθμευσης της οδού Απόλλωνος (παρά το Κοιμητήριο Κάτω Πάφου).

Σε συμβολές δρόμων και σε άλλα σημεία της διαδρομής προς το Λιμανάκι θα υπάρχουν μέλη της Αστυνομίας και της Τροχονομικής Υπηρεσίας που θα διαχειρίζονται την τροχαία κυκλοφορία και θα καθοδηγούν τους οδηγούς. Επιπρόσθετα παρακαλούνται οι οδηγοί όπως συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι οργάνων και με τη σχετική σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και ταλαιπωρίας.