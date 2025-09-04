Ανανέωση της κράτησης δύο προσώπων για απόπειρα φόνου και εμπρησμό οχημάτων στην Πύλα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ανανέωσε σήμερα για οκτώ ημέρες το διάταγμα κράτησης εναντίον δύο ανδρών ηλικίας 44 και 27 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, στην Πύλα, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα έληξε το διάταγμα κράτησης των δύο ανδρών και οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο ανανέωσε την κράτηση τους για οκτώ ημέρες.

Κατά τη σημερινή διαδικασία οι δικηγόροι των δύο υπόπτων έφεραν ένσταση στην κράτηση τους, την οποία απέρριψε το δικαστήριο.

Τα δύο πρόσωπα είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, ύποπτα για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος και κλεπταποδοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος κατάδικος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, όταν στο κελί του, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε, δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Εξάλλου εναντίον του 27χρονου, που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Πάφου, προέκυψε μαρτυρία που φαίνεται να τον συνδέει με την διευθέτηση παραλαβής του κλοπιμαίου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την εγκληματική ενέργεια και την παράδοση του, έναντι χρημάτων, σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμμετοχή του 27χρονου στην αυτουργία της διάπραξης της εγκληματικής ενέργειας δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Για την ίδια υπόθεση, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε χθες Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον τρίτου ατόμου, αλλοδαπού ηλικίας 22 ετών, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας, στη οποία συμμετείχαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, της ΜΜΑΔ και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας.

Μετά τη σύλληψή του 22χρονου έγινε έρευνα στην οικία του και σε υποστατικά που διατηρεί στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η Αστυνομία αναζητεί και άλλα άτομα που ενδεχομένως να ενέχονται στην υπόθεση ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας παρά την Πύλα.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή διαφάνηκε ότι δύο άτομα, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιοδήποτε τραυματισμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

