Σοκ για 48χρονη στη Λεμεσό: Έχασε 65.000 ευρώ σε απάτη-μαϊμού

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία 48χρονης, κατοίκου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ των ημερομηνιών 7 και 27 Ιουνίου 2025, η 48χρονη προχώρησε σε επενδύσεις χρημάτων, μέσω ιστοσελίδας επενδύσεων που εντόπισε στο διαδίκτυο. Το συνολικό ύψος των χρημάτων, που επένδυσε φέρεται να ξεπερνά τις €65,200.

Όταν η 48χρονη προσπάθησε να ρευστοποιήσει τα υποτιθέμενα κέρδη από τις επενδύσεις της, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού της ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρήματα για να της επιτραπεί η ανάληψη.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις. Προτρέπει μάλιστα το κοινό όπως πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής να επαληθεύουν την αξιοπιστία οποιασδήποτε πλατφόρμας