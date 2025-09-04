Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοκ για 48χρονη στη Λεμεσό: Έχασε 65.000 ευρώ σε απάτη-μαϊμού

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία 48χρονης, κατοίκου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ των ημερομηνιών 7 και 27 Ιουνίου 2025, η 48χρονη προχώρησε σε επενδύσεις χρημάτων, μέσω ιστοσελίδας επενδύσεων που εντόπισε στο διαδίκτυο. Το συνολικό ύψος των χρημάτων, που επένδυσε φέρεται να ξεπερνά τις €65,200.

Όταν η 48χρονη προσπάθησε να ρευστοποιήσει τα υποτιθέμενα κέρδη από τις επενδύσεις της, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού της ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρήματα για να της επιτραπεί η ανάληψη.

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις. Προτρέπει μάλιστα το κοινό όπως πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής να επαληθεύουν την αξιοπιστία οποιασδήποτε πλατφόρμας

