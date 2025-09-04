«Υπό δρακόντεια μέτρα οι δύο ύποπτοι στη Λάρνακα – Ανανέωση κράτησης για απόπειρα φόνου και εμπρησμούς»

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρουσιάστηκαν στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας οι δυο αλλοδαποί 27 και 44 ετών από την Συρία για ανανέωση της κράτησης τους στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά απόπειρα φόνου, εμπρησμού αυτοκινήτων και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου στον Δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας. Η δικαστική διαδικασία ήταν πολύωρη με το δικαστήριο να προχωρεί στην ανανέωση του διατάγματος κράτησης των δύο υπόπτων για περίοδο 8 ημερών. Για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση και νεαρός 22 ετών επίσης από την Συρία.

Να σημειωθεί ότι ο 44χρονος είναι κατάδικος στις κεντρικές φυλακές. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι υπάρχει μαρτυρία για τον 44χρονο ο οποίος φαίνεται πως διέταξε τον 27χρονο να αγοράσει κλοπιμαίο αυτοκίνητο για μια δουλειά. Έγινε έρευνα και εντοπίστηκαν στο κελί του κινητό και σημειώσεις όπου μεταξύ άλλων έγραφε το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου.

Απο το κινητό του κατάδικου κατά τον δικανικό έλεγχο εντοπίστηκαν τις επίμαχες ώρες διάπραξης των αδικημάτων στην Πύλα 15 κλήσεις από και προς διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνων.

Υπάρχουν στοιχεία για το ότι ο 27χρονος στις 13/8 αναζήτησε κλοπιμαίο όχημα για να γίνουν κάποιες δουλειές. Στις 14/8 το όχημα που αγοράστηκε την προηγούμενη ημέρα το οποίο παρέλαβαν 3 άτομα από απόμερη περιοχή ταυτοποιήθηκε ότι ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στην κατοχή του ο 27χρονος είχε 3 κινητά τηλέφωνα.

Η αστυνομία βρίσκεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση για το πού βρίσκεται το πράσινο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου. Η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό και στην σύλληψη ακόμα δύο ατόμων.

Υπολείπεται ακόμη αρκετό ανακριτικό έργο από τα μέλη της αστυνομιας για την υπόθεση. Θα ληφθούν ακόμη 15 καταθέσεις, γίνονται προσπάθειες να εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις σε Λεμεσό Πάφο Λευκωσία. Αναμένονται αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων και ο δικανικός έλεγχος κινητών τηλεφώνων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο υπόπτων 27 και 44 ετών έφεραν ένσταση στην ανανέωση της κράτησης των πελατών τους για περίοδο 8 ημερών.

Το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας προχώρησε στην ανανέωση διατάγματος κράτησης των δύο υπόπτων για περίοδο 8 ημερών. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.