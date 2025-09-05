Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στενεύουν τα περιθώρια για τους «ανώνυμους»

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική απενεργοποίηση των καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας σε κινητά τηλέφωνα, οι πάροχοι ζητούν επιπλέον παράταση παρά τη 18μηνη προθεσμία που ήδη τους δόθηκε. Η Βουλή ωστόσο παρουσιάζεται αρνητική και προχωρά άμεσα με την ψήφιση των κανονισμών που καθορίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των κατόχων

Με τα περιθώρια για ταυτοποίηση των κατόχων κάρτας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας για κινητά τηλέφωνα να έχουν στενέψει, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, οι πάροχοι προτίθενται να ζητήσουν παράταση στην εφαρμογή της πρόνοιας για κατάργηση των αριθμών που οι κατόχοί τους δεν δηλώσουν τα στοιχεία τους μέχρι την προκαθορισμένη -διά νόμου- ημερομηνία.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από τις 10 Μαΐου 2024, μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, η ταυτοποίηση των...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

CablenetCytaEpicCytamobile-Vodafone

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited