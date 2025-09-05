Στενεύουν τα περιθώρια για τους «ανώνυμους»
Δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική απενεργοποίηση των καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας σε κινητά τηλέφωνα, οι πάροχοι ζητούν επιπλέον παράταση παρά τη 18μηνη προθεσμία που ήδη τους δόθηκε. Η Βουλή ωστόσο παρουσιάζεται αρνητική και προχωρά άμεσα με την ψήφιση των κανονισμών που καθορίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των κατόχων
