Στενεύουν τα περιθώρια για τους «ανώνυμους»

Με τα περιθώρια για ταυτοποίηση των κατόχων κάρτας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας για κινητά τηλέφωνα να έχουν στενέψει, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, οι πάροχοι προτίθενται να ζητήσουν παράταση στην εφαρμογή της πρόνοιας για κατάργηση των αριθμών που οι κατόχοί τους δεν δηλώσουν τα στοιχεία τους μέχρι την προκαθορισμένη -διά νόμου- ημερομηνία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από τις 10 Μαΐου 2024, μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, η ταυτοποίηση των...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!