Τελευταία πράξη στην υπόθεση Γιαννάκη - Ανακοινώνεται η ποινή

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Τρία χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την καταχώριση της υπόθεσης εναντίον του από τη Νομική Υπηρεσία, την ερχόμενη Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να ακούσει την απόφαση της δικαστού Νικόλ Γρηγορίου για την ποινή που θα του επιβληθεί

Πέφτει η αυλαία της εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης εναντίον του πρώην επίτροπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη για κυκλοφορία πλαστών εγγράφων. Τρία χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την καταχώριση της υπόθεσης εναντίον του από τη Νομική Υπηρεσία, την ερχόμενη Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να ακούσει την απόφαση της δικαστού Νικόλ Γρηγορίου για την ποινή που θα του επιβληθεί. Πρόκειται για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, με μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εκδίκασης, με ανατροπές και εντάσεις. Η ουσία, όμως, είναι ότι έκλεισε ο κύκλος αυτής της υπόθεσης με πρωταγωνιστή ένα πρόσωπο π...

