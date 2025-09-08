Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 59χρονου, σχετικά με υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου

Στην σύλληψη 59χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής οχήματος διερευνά η Αστυνομία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κλοπή καταγγέλθηκε στις 04 Σεπτεμβρίου, από εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων.

Ο 59χρονος είχε ενοικιάσει το όχημα και παρέλειψε να το επιστρέψει στις 24 Αυγούστου, σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης.

Το όχημα εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, γύρω στις 8.00 το βράδυ χθες Κυριακή [07/09], σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων στην Κάτω Πάφο, μετά από σχετική πληροφορία.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Ο Αστυνομικός Σταθμό Κουκλιών διερευνά την υπόθεση.

