Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σύλληψη 32χρονου για υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή Πλατρών – Τροόδους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο.

Υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνώνται εναντίον 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, στο κρατικό δάσος στην περιοχή Πλατρών – Τρόοδους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στοιχεία εναντίον του 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το απόγευμα της Κυριακής.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε πολίτης, γύρω στις 9 το βράδυ της Πέμπτης, ενώ διακινείτο με το όχημα του στο δρόμο Πλατρών – Τρόοδους και την κατέσβησε ο ίδιος πριν επεκταθεί.

Την ίδια ώρα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην περιοχή, όπου διενήργησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΑστυνομια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited