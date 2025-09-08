Σύλληψη 32χρονου για υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή Πλατρών – Τροόδους

Υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνώνται εναντίον 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, στο κρατικό δάσος στην περιοχή Πλατρών – Τρόοδους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στοιχεία εναντίον του 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το απόγευμα της Κυριακής.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε πολίτης, γύρω στις 9 το βράδυ της Πέμπτης, ενώ διακινείτο με το όχημα του στο δρόμο Πλατρών – Τρόοδους και την κατέσβησε ο ίδιος πριν επεκταθεί.

Την ίδια ώρα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην περιοχή, όπου διενήργησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται υπόθεση εμπρησμού και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών Νόμο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ