Τρεις 18χρονοι συνελήφθησαν στη Λευκωσία για κατοχή επιθετικών οργάνων και βεγγαλικά

Τρεις 18χρονοι, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, μετά από εντοπισμό επιθετικών οργάνων και βεγγαλικών στα οχήματά τους, για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, για περαιτέρω εξετάσεις, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, οι τρεις 18χρονοι εντοπίστηκαν και ανακόπηκαν για έλεγχο, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης αστυνόμευσης, που διεξήχθη το πρωί σήμερα στη Λευκωσία, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, σε σχέση και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μετά από πληροφορία που λήφθηκε γύρω στις 8.15 το πρωί της Δευτέρας, μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, της ΜΜΑΔ και της Ομάδας «Ζ», ανέκοψαν για έλεγχο τρία αυτοκίνητα, με τα οποία διακινούνταν οι τρεις 18χρονοι, στον Στρόβολο ενώ από έρευνες που ακολούθησαν, στο πρώτο όχημα εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα, στο δεύτερο όχημα εντοπίστηκε ένας εκτοξευτής βεγγαλικών και στο τρίτο όχημα εντοπίστηκαν τρία είδη πυροτεχνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ